Equipos de salvamento y rescate ejecutaron la evacuación preventiva del piso seis del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA), en Cumaná, estado Sucre, luego de que se registraran una explosión y un incendio en ese nivel la noche de este lunes 23 de noviembre.

De acuerdo con los reportes difundidos por Mundo Oriental Plus y registros en redes sociales, el suceso ocurrió pasadas las 8:30 p. m. en la zona correspondiente a pediatría, específicamente en la sala de conferencias de esa especialidad, tras el estallido de un equipo de aire acondicionado.

Al lugar acudieron comisiones de los Bomberos Municipales, Universitarios y Marinos, junto a grupos de rescate, quienes lograron controlar el fuego y resguardar las instalaciones sin que se reportaran víctimas que lamentar.

Causas preliminares y atención de la emergencia

Las primeras evaluaciones sobre el siniestro apuntan a factores técnicos y operativos en el suministro y mantenimiento de los equipos del centro asistencial.

De manera preliminar, el incidente se vinculó con la explosión de un aire acondicionado asociada a fallas en el servicio eléctrico y a la falta de mantenimiento preventivo de las unidades.

La acción coordinada de los distintos cuerpos bomberiles permitió extinguir las llamas y evacuar el área afectada sin lesionados ni fallecidos.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube