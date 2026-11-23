La caída repentina de un poste del alumbrado público en el bulevar de Sabana Grande, en Caracas, impactó a un ciudadano que transitaba por este concurrido corredor peatonal la tarde de este lunes 23 de noviembre.

De acuerdo con los reportes preliminares del suceso, el desplome de la estructura metálica se produjo aproximadamente a la 1:57 p. m., específicamente a la altura de la jefatura de la zona, sorprendiendo a los peatones y comerciantes que circulaban por el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte médico oficial sobre la identidad ni el estado de salud de la persona afectada por el impacto.

Tras notificarse el incidente en el eje peatonal del municipio Libertador, se activaron los protocolos de atención ciudadana para resguardar el área.

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