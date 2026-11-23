Funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) efectuaron la aprehensión de una mujer en Barquisimeto, estado Lara, tras recibir una denuncia por el presunto delito de trato cruel contra un niño de 4 años de edad.

De acuerdo con el reporte médico, el menor permanece hospitalizado por presentar cuadros de neumonía, asma y anemia, y recibió una agresión física en el rostro por parte de su progenitora luego de negarse a entregarle un teléfono celular.

Hemorragia nasal y procedimiento policial

El golpe le ocasionó una hemorragia nasal dentro del área de pediatría, según la información recabada en el centro de salud.

El galeno de guardia del servicio pediátrico acudió ante los efectivos policiales para presentar la denuncia correspondiente, lo que motivó la actuación de la PNB en las instalaciones del Hospital IVSS Dr. Pastor Oropeza, ubicadas en la avenida La Salle del municipio Iribarren de Barquisimeto.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube