Otro hecho irregular conmociona al componente militar venezolano. Luego del asalto armado en la Academia Militar de la Aviación, en el estado Aragua, un soldado fue hallado sin vida en una de las habitaciones de dichas instalaciones.

"Un soldado alistado fue localizado sin signos vitales durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre en las instalaciones de la Academia Técnica Militar de la Aviación Bolivariana, ubicada en la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre, en Boca de Río, estado Aragua", informó de forma extraoficial el reportero de sucesos, Edixon Manuel.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hallazgo se produjo aproximadamente a la 1:30 a. m., durante el segundo turno de ronda, en la parte posterior de las habitaciones y oficinas del edificio principal.

Identificación del militar fallecido

El militar fue identificado como José Miguel Colina Ramos, integrante de la Tropa Alistada. Tras el hallazgo, el jefe de los servicios, mayor Luis Gómez Herrera, se trasladó al lugar y notificó a sus superiores y a las autoridades correspondientes.

El cuerpo quedó bajo resguardo a la espera de la llegada de las autoridades competentes, que deberán realizar las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La muerte del funcionario castrense ocurre en menos de 48 horas del robo a mano armada en este mismo recinto militar, hecho que dejó dos militares y una estudiante de la UNES detenidos.

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