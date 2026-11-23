Luego de casi 48 horas de búsqueda, organismos de seguridad lograron recuperar este lunes los fusiles y municiones que habían sido robados a mano armada en la Academia Militar de la Aviación en Maracay, estado Aragua.

El reportero de sucesos, Edixon Manuel, informó que, el hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la Urb. Jóse Felix Rivas, sector 04, vereda 06, parroquia Caña de Azucar, municipio Mario Briceño Irragorry.

Dos militares y una estudiante de la UNES detenidos

Por estos hechos se encuentran detenidos los siguientes ciudadanos: Ptte. Luis Alejandro Escalona Mujica, adscrito al Grupo de Entrenamiento de vuelo instrumental N°07; el Ptte. Damian Peñaloza, adscrito al Grupo Aéreo de transporte N°09 y Dulce Dairy Alvarez Gomez, estudiante de la Universidad experimental de la Seguridad ( UNES).

Durante el operativo fueron recuperados los siguientes elementos robados en la Academia de Aviación: tres (03) fusiles AK- 103 seriales: 081648742, 081649064, 081649004, con cuatro cargadores sin percutir, una pistola marca Beretta serial: 157139Z, con dos (02) cargadores, dos (02) bolsas contentivas de cuatrocientos dieciséis (416) municiones de AK-103, calibre 7,62X39, cuarenta y siete (47) municiones de 5.7 x 28 P90, y ochocientos setenta y dos (872) municiones 5.56, para un total de mil trescientas treinta y cinco (1335) municiones, dos (02) cajas de madera de municiones vacias, una (01) talega de color verde, un vehiculo tipo moto color rojo serial: 81G51E3C5SG09833 placa: AP6L80N, un (01) condineitor de avion y un (01) indicador de succion aeronáutica.

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