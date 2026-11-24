Habitantes de la comunidad del Peñón, en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, solicitan asistencia institucional tras el siniestro registrado la tarde de este lunes 23 de noviembre, el cual destruyó por completo cuatro viviendas del sector.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por un residente al medio digital Atarraya, el incidente se produjo presuntamente luego de que un transformador eléctrico estallara. La avería provocó el desprendimiento del cableado y generó una chispa que dio inicio a la propagación del fuego entre las estructuras residenciales, detalló el medio sucrense, Atarraya.

Imágenes difundidas a través de plataformas digitales muestran el momento en que los habitantes de la zona intervinieron por cuenta propia para intentar sofocar las llamas y rescatar los escasos bienes materiales que permanecían a salvo durante la emergencia.

Situación médica y daños materiales

Los residentes señalaron que los grupos familiares perjudicados sufrieron la pérdida total de sus enseres y atraviesan una fuerte alteración emocional por lo ocurrido. Respecto al estado de salud de los damnificados, fuentes comunitarias indicaron textualmente: “una de las señoras la tienen en el hospital porque está en shock y no reacciona, perdió todo, solo quedó con la ropa que tenía puesta”.

Ante la magnitud de los daños reportados en esta localidad del estado Sucre, los habitantes del sector formularon una petición directa a las instancias gubernamentales para que gestionen recursos y atención inmediata para los afectados. Sobre este requerimiento, los voceros de la comunidad expresaron de manera textual: “hoy fueron ellos, mañana podríamos ser nosotros, empatía”.

Las familias damnificadas permanecen a la espera de una respuesta oficial por parte de los entes competentes de la región para cubrir sus necesidades básicas de alojamiento y alimentación tras el suceso.

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