Cuatro personas, entre ellas un menor de 15 años de edad, resultaron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre venezolano.

La Fiscalía Regional del Bío Bío, Chile, confirmó este lunes la captura de los los sospechosos, quienes estarían involucrados en dos hechos graves de violencia, ocurridos entre finales septiembre e inicios de octubre en el área de Gran Concepción.

Matan a tiros a un hombre venezolano

Se trata de tres adultos y un adolescente de 15 años, presuntamente involucrados en un asesinato en Concepción y un ataque armado en Hualpén.

El primer hecho se remonta al 29 de septiembre, en el sector de la Remodelación Paicaví, donde se localizó el cuerpo de un hombre, quien murió tras recibir varios tiros.

El otro caso ocurrió ocho días después, el 7 de octubre, en Hualpén. En esta ocasión, un hombre resultó herido tras recibir cuatro impactos de bala al interior de un departamento ubicado en avenida La Reconquista.

Un menor de 15 años de edad entre los detenidos

El fiscal regional del Bío Bío, Roberto Garrido, confirmó la “detención de tres personas por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano venezolano, de 31 años” en la capital penquista.

Del mismo modo, la investigación coordinada entre el Ministerio Público y la PDI “permitió también establecer que el presunto autor de los disparos habría participado ocho días después en otro ataque armado, esta vez en un departamento en la comuna de Hualpén, donde participó con un adolescente de 15 años”, detalló.

En total, el funcionario reiteró que hay cuatro detenidos por los casos, vinculados a ambos delitos.

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