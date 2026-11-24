Un motorizado, quien se dirigía a realizar la entrega de un pedido de carnes, quedó tendido en el suelo tras un fuerte choque contra un vehículo particular.

El incidente ocurrió en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, este lunes 23 de noviembre, a la altura del semáforo de la estación de servicio Alta Vista.

De acuerdo con el reporte del comunicador Carlos Cardenas, en Instagram, todo ocurrió en horas de la noche de este lunes, en la avenida Las Américas.

Fuerte choque entre motorizado y un vehículo particular

Registros fotográficos captados en el lugar del suceso mostraron a una motocicleta de color azul, la cual impactó contra un automóvil tipo sedán.

Debido a la fuerza del impacto, el vehículo de dos ruedas quedó incrustada de forma vertical contra el costado izquierdo del caro, de color plateado.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la moto, quien vestía con franela tipo polo de rayas horizontales claras y pantalón jean azul oscuro, quedó tendido boca sobre el pavimento.

Restos de carne quedaron dispersos en el suelo

El motorizado quedó rodeado por los restos de la mercancía que trasladaba; se trata de un cargamento de bolsas con trozos de carne que transportaba y que salieron expelidos tras el choque.

Varios transeúntes y otros motorizados se aproximaron hasta el lugar, a la espera de la llegada de las comisiones policiales con unidades patrulleras. Las autoridades resguardaron el sitio del suceso.

Ante el siniestro vial, se llamó a conductores y motorizados que circulan por la avenida Las Américas y los semáforos de Alta Vista a respetar la señalización, moderar la velocidad y cuidar las precauciones necesarias para evitar accidentes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube