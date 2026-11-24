Una gandola cargada con refrescos sufrió un accidente vial en la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente a la altura del sector Santa Cruz, estado Aragua, en sentido hacia la ciudad de Caracas. De acuerdo con los reportes preliminares difundidos en plataformas digitales, el siniestro se originó luego que la unidad pesada presentara una presunta falla mecánica en el sistema de trasnmisión.

Tras el percance, decenas de personas que se encontraban en las inmediaciones se acercaron al lugar del suceso y procedieron a llevarse la mercancía transportada. En los registros audiovisuales difundidos por redes sociales se observa a los ciudadanos cargando los productos en sacos y bolsas en medio de aglomeraciones y empujones.

Pese a la magnitud del incidente y la pérdida de la carga comercial, las fuentes locales confirmaron que el conductor del transporte resultó ileso y no se reportaron heridos ni víctimas fatales durante el accidente.

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