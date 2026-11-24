El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que le ordenará al Departamento de Justicia solicitar sistemáticamente la pena capital para los casos federales de asesinos de niños, violadores y traficantes de personas que hayan causado la muerte a sus víctimas.

Durante una rueda de prensa, el mandatario norteamericano criticó la decisión del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, de conmutar las penas capitales por cadenas perpetuas de más de 500 reclusos.

Trump contra la conmutación de penas de muerte

Trump arremetió contra la medida durante un evento en el Departamento de Justicia en el que asistieron varios familiares de las víctimas de estos reos, reseñó El Nuevo Herald.

Newsom, posible candidato presidencial para 2028, anunció a inicios de noviembre la decisión de cambiar las sentencias de 548 presos en el corredor de la muerte en su estado, a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, en nombre de la “dignidad humana”.

“Entre los reclusos a los que les concedió clemencia había más de 110 asesinos de niños, más de 100 violadores que asesinaron a sus víctimas y numerosos asesinos en serie”, manifestó Trump.

Gobernador de California defiende el cambio de sentencia

Agregó que instruyó a su fiscal general “para acelerar la ejecución de las sentencias de muerte federales”. “Una vez que los jurados se hayan pronunciado, la pena capital será rápida y segura”, dijo el jefe de Estado.

Posteriormente, la oficina de Newsom señaló que “todas las personas cuya pena fue conmutada en el corredor de la muerte de California morirán en prisión. Ni una sola saldrá en libertad”.

California cuenta con una de las poblaciones carcelarias de condenados a muerte más grandes del mundo. Sin embargo, no ha ejecutado una sentencia de muerte en dos décadas, aun cuando los tribunales aún imponen la pena capital a los condenados por asesinato y otros delitos graves.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube