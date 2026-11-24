Tres mujeres fueron encontradas sin vida en el interior de un apartamento, , luego de que vecinos y trabajadores de aseo alertaran por los fuertes olores que provenían del inmueble desde hacía varios días.

El hecho ocurrió en el barrio Altos del Moral, en la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Vecinos alertaron sobre fuertes olores provenientes de la vivienda

El hallazgo se produjo este domingo, 22 de noviembre, cerca de las 4:00 de la tarde, en el conjunto residencial Altos del Moral.

De acuerdo con la información conocida, los residentes alertaron sobre los olores a la administración, que inició las gestiones para verificar lo que ocurría.

Posteriormente, tras establecer contacto con el propietario del inmueble y contar con su autorización expresa, funcionarios de la Policía Nacional, con el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos, ingresaron a la vivienda.

Investigan causas de la muerte de las tres mujeres

Una vez adentro, encontraron los cuerpos de las tres mujeres en avanzado estado de descomposición.

Las circunstancias de su fallecimiento están bajo investigación. Las autoridades buscan determinar cuánto tiempo llevaban las mujeres en el inmueble y qué ocurrió dentro de la vivienda.

Por ahora, no se han entregado conclusiones sobre las posibles causas de muerte.

Las víctimas quedaron identificadas como María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette y Geraldine Scioville Cuéllar, de 59 y 54 años.

A pesar de que se maneja la hipótesis de un posible suicidio múltiple, las autoridades no lo han confirmado oficialmente.

Los investigadores deberán esperar los resultados de las necropsias y de los análisis forenses antes de establecer si las tres mujeres murieron por la ingesta de una sustancia tóxica o si hubo otros factores involucrados.

Dentro de los elementos encontrados estaba un frasco de cianuro y también un manuscrito o carta que dejaron las víctimas, reseñó Semana.

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