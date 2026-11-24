Al menos 24 mujeres sufrieron violencia feminicida cada día en América Latina y el Caribe a lo largo de 2025, advirtió este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre.

De acuerdo con el informe divulgado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) del organismo de Naciones Unidas, durante el año pasado se registraron 3.386 víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 27 países de la región, sumadas a al menos 5.327 mujeres sobrevivientes de asesinatos frustrados o tentativas de feminicidio contabilizadas en 10 naciones.

"Aunque se observan diferencias entre países, la ocurrencia de casos de femicidio, feminicidio o muertes violentas persiste como una realidad inaceptable en la región", señaló la Cepal a través de un comunicado oficial.

El perfil de las víctimas y los agresores

El reporte de la Cepal subrayó que, en la mayoría de los países evaluados, los crímenes fueron perpetrados de manera predominante por parejas o exparejas de las víctimas. Asimismo, el estudio reveló datos alarmantes sobre la vulnerabilidad etaria y el alcance de los ataques:

Rango de edad: En el 72,9 % de los casos comparables, las víctimas tenían entre 15 y 44 años.

Casos extremos: El registro contabilizó 13 feminicidios de niñas menores de 15 años, 22 de mujeres mayores de 60 años y 30 víctimas que se encontraban embarazadas al momento del ataque.

Tentativas en aumento: En casi todos los territorios con data disponible, los intentos de feminicidio superaron a los consumados. En Chile, por ejemplo, se reportaron 4,0 femicidios frustrados por cada 100.000 mujeres (frente a 0,4 consumados), mientras que en Brasil la proporción fue de 3,5 frente a 1,4.

Fallas en las alertas y medidas de protección

Uno de los puntos más críticos del balance apunta a la eficacia de los mecanismos estatales de resguardo. Según las estadísticas recopiladas por el organismo regional, entre el 11,9 % y el 33,3 % de las mujeres asesinadas había interpuesto una denuncia previa contra su agresor.

Además, en los seis países que suministraron información sobre el seguimiento judicial, se determinó que el 15 % de las víctimas contaba con medidas de protección vigentes cuando ocurrió el crimen. Ante este escenario, la Cepal urgió a los Estados a fortalecer la detección temprana de los riesgos y garantizar respuestas institucionales coordinadas y efectivas.

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