La inseguridad alimentaria en Illinois llegó a niveles críticos en 2026: afecta al 45 % de la población, es decir, a más de 5,7 millones de personas que no tienen garantizado el acceso a suficientes alimentos.

Así lo señala el último informe anual de la organización sin fines de lucro Hunger Free America, elaborado junto con la firma de investigación Kupersmit Research.

El informe advierte de un aumento pronunciado en la región. Entre 2022 y 2024, el 13 % de los habitantes de Illinois tenía dificultades para pagar la comida; durante el último año, la cifra casi se triplicó.

A nivel nacional, el reporte estima que el problema afecta al 36 % de la población, cerca de 123 millones de personas.

Familias trabajadoras y hogares de ingresos medios recurren a los bancos de alimentos

La crisis ya no afecta solo a los sectores tradicionalmente vulnerables. Según un informe televisivo de N+ Univision, los bancos de alimentos de Illinois atienden hasta tres veces más personas que el año anterior y algunos programas comunitarios locales superan los 6.000 beneficiarios al mes.

Directores de despensas comunitarias y voluntarios describen una situación inédita: cada vez más familias con empleos estables e incluso hogares profesionales con ingresos anuales de hasta 150.000 dólares solicitan alimentos gratuitos.

El aumento del precio de los productos básicos y de los alquileres deja a muchas familias sin presupuesto antes de que termine el mes.

Recortes al programa SNAP empeoran la situación

Investigadores de Hunger Free America y medios locales, como The Daily Line, atribuyen este aumento a la persistencia de la inflación y a los recortes federales a la asistencia nutricional.

Después de que en julio de 2025 se aprobaran reformas presupuestarias, el gobierno federal redujo en unos 183.000 millones de dólares los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, conocido popularmente como cupones de alimentos) y endureció los requisitos laborales para adultos de entre 55 y 64 años. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) citados en informes estatales, decenas de miles de residentes de Illinois perdieron sus beneficios federales al expirar las exenciones estatales.

Un llamado urgente a la acción comunitaria y legislativa

Con las celebraciones de Acción de Gracias y las fiestas de fin de año cada vez más cerca, líderes comunitarios y organizaciones proinmigrantes advierten que las despensas locales están al límite de su capacidad.

Los voluntarios piden a la ciudadanía que done alimentos no perecederos y que contacte a sus legisladores federales para exigir que se restablezcan los fondos destinados a combatir el hambre en el país.

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