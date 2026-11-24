Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a una menor llamada Bárbara el pasado 4 de noviembre en Irving, Texas, cuando se dirigía a la escuela junto a su familia de acogida.

Durante el operativo, que quedó grabado en video, los funcionarios rompieron una ventana del vehículo para extraer a la niña, quien exclamó en español: “Mi mamá me trata mal. No quiero ir con ella”.

Según Univision y CBS News, Allith Galaviz relató que él y su esposa, Laura Mejía, acogieron a Bárbara de forma intermitente durante unos dos años por presuntos episodios de negligencia materna.

Al parecer días después del arresto las autoridades trasladaron a la menor a un centro en Corpus Christi bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

¿Qué argumenta ICE sobre el caso de Bárbara en Texas?

Funcionarios de ICE indicaron que la madre biológica recibió una condena a principios de 2026 por conducir bajo los efectos del alcohol con la niña a bordo. Tras la intervención de los servicios de protección infantil, la mujer pasó a custodia migratoria.

La agencia federal añadió que otorgó a la madre la opción de salida voluntaria de Estados Unidos y que ella solicitó ser deportada junto con su hija. Asimismo, ICE sostuvo que durante meses la persona a cargo de la menor se negó a colaborar con los intentos de comunicación y evaluación de reunificación familiar.

Luego del operativo en Irving, un juez otorgó la custodia exclusiva de Bárbara a sus cuidadores temporales, Allith Galaviz y Laura Mejía. Este fallo judicial les faculta para contratar abogados especializados en inmigración y exigir la liberación de la niña del centro de acogida.

¿Cuáles es el proceso legal de custodia e inmigración de Bárbara?

La niña permanece en un recinto de Corpus Christi bajo supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

La custodia exclusiva concedida a Allith Galaviz y Laura Mejía habilita la defensa migratoria para frenar la deportación y pedir su entrega.

El caso avanza ahora en los tribunales migratorios mientras los tutores legales buscan reunir de nuevo a la menor con su entorno de acogida en Texas.

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