Las autoridades aeronáuticas de Colombia reanudaron este martes 24 de noviembre las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, luego de mantener suspendidos los aterrizajes durante poco más de media hora a raíz de la toma de un supermercado Éxito por parte de presuntos delincuentes armados.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la autoridad aeronáutica precisó que la restricción afectó inicialmente las aproximaciones y llegadas de vuelos mientras se mantenían los despegues programados, pero quedó levantada tras concluir el despliegue de seguridad en las zonas cercanas a la terminal.

"Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes) se reanudan con normalidad", indicó el organismo oficial.

Situación de orden público y liberación de rehenes

El incidente se originó cuando varios sujetos encapuchados y portando presuntas armas largas irrumpieron en el establecimiento comercial —presuntamente tras un intento de asalto a un carro de valores—, manteniendo retenidos a clientes y trabajadores.

Reportes de medios locales estiman en cerca de 30 el número de personas retenidas dentro del supermercado; sin embargo, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, informó que cinco rehenes ya han sido liberados.

La Policía Nacional activó sus unidades especializadas en el sitio bajo una coordinación integral, subrayando que la prioridad absoluta del operativo es salvaguardar la vida de los ciudadanos que permanecen en el interior del local.

Material audiovisual difundido por testigos muestra a los hombres armados custodiando el acceso mientras un grupo de personas permanece sentado dentro del comercio, de espaldas y mirando hacia el exterior.

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