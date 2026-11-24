Aunque Walmart comercializa cientos de miles de artículos en Estados Unidos, el gigante minorista mantiene una lista estricta de productos vetados de sus estantes y de su portal digital.

Diversas controversias por salud pública, seguridad armada, presión de padres de familia y disputas legales obligaron a la cadena a eliminar mercancía que hoy los compradores ya no encuentran durante la temporada navideña.

Escándalos navideños, ropa infantil y el viral bolso "Wirkin"

El catálogo festivo de la empresa protagonizó varios episodios polémicos. En 2019, Walmart retiró de su sitio canadiense un suéter navideño de un vendedor externo que mostraba a Papá Noel frente a tres líneas de cocaína con la frase "Que nieve".

Años antes, en 2007, las protestas de padres forzaron la salida de ropa interior juvenil con mensajes sugerentes sobre Santa Claus, y en 2013 ocurrió lo mismo con un disfraz infantil llamado "Leopardo Travieso".

En contraste, tras retirar en 1995 una camiseta con el lema "¡Algún día una mujer será presidenta!", la reacción negativa del público llevó a la tienda a reabastecer 30.000 unidades.

Más recientemente, en diciembre de 2024, el bolso "Wirkin" —una imitación viral del exclusivo Birkin de Hermès vendida entre 60 y 100 dólares por terceros— desapareció de la web.

Según el abogado Ken Sterling, la firma de lujo probablemente envió una carta de cese y desistimiento para frenar su venta.

Armas, salud pública y contaminación ambiental

Las decisiones más drásticas respondieron a crisis de seguridad y salud. Tras dos tiroteos masivos en tiendas de Mississippi y Texas en 2019, Walmart dejó de vender pistolas y munición para armas cortas a nivel nacional, aunque conserva rifles largos y escopetas de caza.

Ese mismo año, la cadena y Sam's Club eliminaron los cigarrillos electrónicos ante la incertidumbre regulatoria y el vapeo juvenil, y rompieron lazos con el fabricante Water Gremlin tras detectarse plomo en la sangre de 24 hijos de empleados en Minnesota.

Finalmente, al igual que CVS y Walgreens, Walmart retiró el medicamento Zantac al hallarse compuestos potencialmente cancerígenos.

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