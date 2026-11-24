Las autoridades del condado de Miami-Dade descartaron una amenaza de bomba en el centro penitenciario Turner Guilford Knight (TGK), luego de activar un operativo de seguridad y mantener las instalaciones bajo cierre preventivo.

La movilización policial respondió a reportes sobre la posible presencia de un artefacto explosivo dentro o en las inmediaciones del recinto carcelario.

La confirmación sobre el despliegue de seguridad, el cierre temporal y el resultado de la inspección fue publicado por Diario Las Américas. El medio reportó que los equipos especializados revisaron el complejo antes de descartar cualquier riesgo real.

Durante el procedimiento, los funcionarios restringieron el acceso al edificio mientras unidades policiales inspeccionaban las áreas señaladas en el aviso. Una vez concluida la verificación sin hallazgos de explosivos, las autoridades levantaron la alerta en el establecimiento penitenciario.

¿Cuáles son las claves del operativo en la cárcel Turner Guilford Knight de Miami-Dade?

• Alerta recibida: Reportes sobre un presunto artefacto explosivo motivaron la intervención policial en el complejo penitenciario.

• Medida preventiva: El centro Turner Guilford Knight (TGK) permaneció bajo cierre temporal para proteger al personal y a la población reclusa.

• Resultado oficial: Los agentes completaron la inspección de seguridad y descartaron la existencia de una bomba en el lugar.

El protocolo de respuesta rápida permitió verificar las instalaciones sin incidentes mayores y restablecer la operatividad habitual del centro correccional en Miami-Dade.

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