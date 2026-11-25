Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la abuela y al tío de una niña de 11 años, quien fue localizada sin vida dentro de una habitación de la vivienda donde residía.

De acuerdo con los reportes del incidente, los dos quedaron bajo custodia por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor de edad, identificada como Nazareth Campo.

La encontraron sin vida en la casa de su abuela

El hecho ocurrió el pasado sábado, 21 de noviembre, en el sector El Museo de Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua.

Los primeros informes del caso indicaron que la menor de edad llegó hasta la residencia de su abuela con la intención de cambiarse de ropa, antes de salir a cumplir con una diligencia.

Sin embargo, cuando sus familiares notaron que ella no salía de la habitación, ingresaron al cuarto y la encontraron colgada con una sábana.

De inmediato, la trasladaron hasta el Hospital del Seguro Social de La Ovallera, donde ingresó sin signos vitales.

Detienen al tío y abuela de la víctima

Los parientes de la víctima rechazaron la hipótesis de que la niña hubiese atentado contra su propia integridad y exigieron a los cuerpos de seguridad una investigación rigurosa para esclarecer lo sucedido dentro del inmueble, informó el periodista Román Camacho.

Las investigaciones de campo y los interrogatorios de rigor de los detectives de la policía científica permitieron conocer varias inconsistencias en el relato ofrecido por la abuela sobre la manera en que encontró a su nieta dentro de la vivienda.

La versión de la mujer no coincidía con las evidencias colectadas en el sitio del suceso.

Además, los resultados de las experticias técnico-científicas y forenses permitieron descartar por completo la tesis inicial del suicidio, por lo que se orientó la investigación hacia una supuesta asfixia mecánica provocada.

Ante las pruebas, los agentes del Cicpc aprehendieron a la abuela y al tío de la infante. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público.

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