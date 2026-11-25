Dos hombres, entre ellos uno de nacionalidad venezolana, fueron asesinados en hechos aislados, ocurridos con apenas 20 minutos de diferencia, en el departamento del Cesar, Colombia.

De acuerdo con los informes de estos casos, los organismos de seguridad e investigación judicial de ese país investigan los crímenes violentos, registrados el pasado jueves 19 de noviembre, en la denominada Ruta Folclórica, que enlaza varias veredas de Villanueva con el corregimiento de Veracruz (San Juan del Cesar) y con Badillo.

Identifican a venezolano asesinado

El primer homicidio fue el de José Alfredo Briceño Portillo, de 30 años y de nacionalidad venezolana, cuyo cuerpo presentó un impacto de bala, reseñó Diario La Guajira.

Las investigaciones preliminares indicaron que la víctima cayó sobre la vía y posteriormente habría sido arrastrada hacia la maleza.

Aproximadamente 20 minutos después del primer reporte, las autoridades fueron alertadas sobre un segundo homicidio en la misma vía.

En este caso, la víctima quedó identificada como Sidney Reyes, cuyo cuerpo quedó sobre el pavimento junto a un automóvil Hyundai Accent de color negro, en el que viajaba.

Reyes recibió cuatro impactos de arma de fuego y, según datos preliminares, era propietario de un local comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares en el municipio de San Juan del Cesar.

Investigan relación entre los homicidios

Tras realizar el levantamiento de los cuerpos y la inspección técnica en ambos puntos, los investigadores buscan determinar si los crímenes guardan relación directa, debido a la escasa distancia entre los escenarios.

Hasta ahora se desconocen los móviles de los ataques y no se ha confirmado si existía algún vínculo entre las dos víctimas.

Con estos dos incidentes, la cifra de muertes violentas bajo la modalidad de sicariato y otros ataques armados en Villanueva asciende a 24 víctimas en lo que va de 2026.

Un equipo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación asumió la recolección de pruebas y testimonios para dar con el paradero de los responsables.

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