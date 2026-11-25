Una jornada marcada por el humo y la consternación enluta este miércoles 25 de noviembre a la comunidad de Union Township, en Nueva Jersey.

Un niño de 4 años perdió la vida y otras dos personas -entre ellas quien sería su hermano gemelo- resultaron heridas luego de que un incendio consumiera una vivienda unifamiliar en Liberty Avenue durante la tarde del martes 24 de noviembre, a apenas dos días de la celebración de Acción de Gracias.

El siniestro residencial se convirtió en el segundo gran fuego registrado en el municipio en menos de 24 horas, tras el incendio comercial que devastó siete negocios en el centro de la localidad antes del amanecer de ese mismo día.

Cronología del rescate en Liberty Avenue

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía y el Departamento de Bomberos de Union Township, los equipos de emergencia recibieron el llamado de auxilio poco antes de las 4:30 pm del martes.

Al llegar al 1129 de Liberty Avenue (entre Carol Road y Eleanor Terrace), los agentes encontraron la estructura de madera de un piso y medio envuelta en llamas, por lo que se activó una segunda alarma para reforzar las labores de extinción y búsqueda.

Durante el operativo, los bomberos ingresaron a la vivienda y lograron rescatar al menor de 4 años alrededor de las 4:36 pm, mientras que el fuego fue declarado bajo control hacia las 4:40 pm.

En el lugar, los socorristas aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al pequeño antes de trasladarlo de urgencia al Cooperman Barnabas Medical Center (Hospital St. Barnabas), donde lamentablemente falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

El subjefe de policía de Union, Barry Cohen, confirmó en la escena que otro niño de 4 años -presunto hermano gemelo de la víctima mortal- y un adulto también sufrieron lesiones y fueron llevados a un centro hospitalario.

Hasta la mañana de este miércoles 25 de noviembre, las autoridades no han divulgado las identidades de los afectados ni han emitido un parte médico actualizado sobre la evolución de los dos sobrevivientes.

Duelo oficial y doble emergencia en Union

La tragedia generó una inmediata reacción de las autoridades locales.

Durante la reunión del comité municipal celebrada la noche del martes, la alcaldesa Patricia Guerra Frazier, junto al director de policía Carl Riley y el director de bomberos Raul Malave, expresó sus condolencias a la familia afectada, elogió la rápida respuesta de los rescatistas y encabezó un minuto de silencio tras calificar la jornada como "un día oscuro" para Union.

Las causas que originaron las llamas en Liberty Avenue continúan bajo investigación oficial.

Este hecho ocurrió horas después de que otro incendio de cinco alarmas arrasara siete pequeños comercios de larga trayectoria en el llamado "Edificio de la Lotería", ubicado en Stuyvesant Avenue, un incidente que no dejó víctimas mortales pero provocó cuantiosas pérdidas materiales.

Cómo prevenir incendios residenciales y actuar ante una emergencia en Nueva Jersey

Ante el aumento de emergencias domésticas durante la temporada de otoño e invierno en el noreste de Estados Unidos, el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA) y los cuerpos de bomberos locales recuerdan a los residentes las medidas clave de prevención y canales de asistencia:

Verificación de detectores: compruebe mensualmente el funcionamiento de las alarmas de humo y monóxido de carbono en cada nivel de la vivienda, especialmente cerca de los dormitorios infantiles, y reemplace las baterías al menos una vez al año.

compruebe mensualmente el funcionamiento de las alarmas de humo y monóxido de carbono en cada nivel de la vivienda, especialmente cerca de los dormitorios infantiles, y reemplace las baterías al menos una vez al año. Plan de evacuación familiar: establezca dos rutas de salida despejadas por cada habitación y fije un punto de encuentro seguro en el exterior. Nunca regrese al interior de una propiedad en llamas para rescatar pertenencias o mascotas.

establezca dos rutas de salida despejadas por cada habitación y fije un punto de encuentro seguro en el exterior. Nunca regrese al interior de una propiedad en llamas para rescatar pertenencias o mascotas. Precaución con calefacción y cocina: mantenga calentadores portátiles, velas y artículos inflamables a una distancia mínima de un metro (tres pies) de cortinas, muebles o ropa de cama, y no deje alimentos cocinándose sin supervisión.

Números de emergencia y apoyo a damnificados:

Emergencias inmediatas (policía, bomberos y ambulancias): Llame al 911 .

Llame al . Información o pistas sobre investigaciones en Union Township: Comuníquese con el Departamento de Policía de Union al (908) 851-5000 .

Comuníquese con el Departamento de Policía de Union al . Asistencia de emergencia tras un incendio en el hogar: La Cruz Roja Americana de Nueva Jersey (American Red Cross New Jersey Region) brinda refugio temporal, ropa y apoyo básico a familias desplazadas a través de su línea de ayuda 1-800-733-2767 o en su portal oficial redcross.org/local/new-jersey.

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