La Guardia Costera de Estados Unidos en Mobile, junto con el Departamento de Recursos Marinos de Mississippi y corporaciones locales, despliega un operativo de búsqueda para localizar a cuatro adultos y dos niños tras la caída de una avioneta Cessna al noreste de Horn Island, Mississippi.

Los equipos de emergencia activaron el despliegue marítimo y aéreo alrededor de las 3:45 p. m. del martes, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) perdiera contacto con la aeronave sobre aguas del golfo.

El hecho

Antes de desaparecer del radar, los registros de control aéreo mostraron que la avioneta descendía de forma abrupta a una velocidad de 10.000 pies por minuto, según detalla CNN.

Durante las labores iniciales de rastreo en la zona del impacto, los rescatistas recuperaron la cabina del aparato, una balsa salvavidas y tres chalecos salvavidas, mientras mantienen el perímetro de búsqueda activo para dar con los seis ocupantes.

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