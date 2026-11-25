Tres agencias clave de seguridad nacional de Estados Unidos sufrieron ciberataques simultáneos la semana pasada.

Según reportes de Fox News y The New York Times, el incidente afectó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

CIA

En el caso de la CIA, el ataque expuso datos no clasificados dentro de una plataforma destinada al análisis de fuentes abiertas, brecha que los equipos técnicos ya lograron contener sin comprometer redes secretas.

En contraste, la intrusión contra el FBI revistió mayor gravedad al vulnerar el Centro Nacional de Información sobre Delitos, una base de datos crítica que utilizan las corporaciones policiales de todo el país para consultar y compartir registros operativos.

Investigación

Las autoridades federales aún investigan la autoría de los ataques y evalúan si existe conexión entre las intrusiones registradas en la misma jornada.

Ante las dudas sobre el alcance de la crisis informática en el aparato de inteligencia estadounidense, dos funcionarios del Pentágono confirmaron a Fox News que el Departamento de Guerra mantuvo intacta su seguridad y no sufrió filtraciones.

Asimismo, reportes periodísticos detallaron que los sistemas clasificados de la CIA permanecieron aislados del fallo en la red de información pública, mientras los especialistas forenses rastrean el origen de la vulneración en las bases policiales del FBI.

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