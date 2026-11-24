Un defecto en el software del módulo antibloqueo de frenos (ABS) obligó a Chrysler (FCA US, LLC) a llamar a revisión 82 843 camionetas Ram 1500 Classic de los años modelo 2022, 2023 y 2024 en Estados Unidos.

La falla provoca que el sistema interprete erróneamente las señales del sensor del pedal de freno, lo que puede activar las luces posteriores sin pisar el pedal o permitir que el vehículo salga de la posición de estacionamiento (PARK) de forma involuntaria.

Fallo

Según el expediente 26V756000 registrado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), esta anomalía también desactiva asistencias críticas como el control electrónico de estabilidad (ESC), la alerta de colisión frontal (FCW), el sistema AutoPark y el control de crucero, elevando el riesgo de siniestros viales.

La medida alcanza exclusivamente a las unidades fabricadas entre el 12 de septiembre de 2022 y el 2 de octubre de 2024 que integran el módulo defectuoso, según detalla Infobae.

Esto se determinó tras una pesquisa que recopiló más de 11 300 antecedentes técnicos (incluidos 6 001 reclamos de garantía y 5 310 registros de servicio) además de un accidente potencial sin heridos.

Medidas

Los concesionarios recibirán las notificaciones técnicas el 26 de noviembre de 2026 (fecha en que la NHTSA habilitará la consulta pública por número de identificación vehicular (VIN), mientras que Chrysler enviará las cartas oficiales a los propietarios a partir del 14 de enero de 2027.

Los talleres autorizados actualizarán gratuitamente el algoritmo del módulo ABS bajo el código de campaña A9D, sin que las autoridades recomienden suspender el uso de las camionetas mientras se concreta la reparación.

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