La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó este martes 24 de noviembre la primera muerte registrada en el mundo por el virus de la influenza A(H5) vinculada a la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado en Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el organismo sanitario detalló la detección de tres infecciones humanas en adultos residentes en el estado de Washington, en el noroeste estadounidense, de las cuales una tuvo desenlace fatal.

Los tres pacientes afectados laboraban en granjas de ganado lechero ubicadas en el condado de Yakima, una zona donde recientemente las autoridades veterinarias habían confirmado la circulación del virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) A(H5N1) en rebaños lecheros.

"Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo", subrayó la institución.

Vigilancia epidemiológica y balance de casos

Aunque el caso representa el primer deceso documentado a nivel global tras el contacto con ganado lechero infectado —sin que las autoridades sanitarias hayan precisado aún qué especie animal específica originó el contagio—, la OMS descartó señales de propagación comunitaria.

Los equipos de salud pública mantienen bajo investigación y monitoreo tanto a los trabajadores expuestos en las explotaciones agrícolas como a sus contactos cercanos, remarcando que hasta la fecha no existe evidencia de transmisión de persona a persona.

De acuerdo con el balance epidemiológico de la OMS, hasta el pasado 20 de noviembre se habían reportado un total de 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5) en territorio estadounidense desde el año 2024, incluidos los tres diagnósticos correspondientes al estado de Washington.

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