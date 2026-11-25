La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó giredestrant, una píldora diaria que reduce el riesgo de recaída en adultos con cáncer de mama temprano tras la cirugía.

El fármaco, fabricado por Roche bajo el nombre comercial Wilserdly, actúa sobre los receptores de estrógeno en tumores ER+/HER2- con riesgo intermedio o alto de reaparición. Esta autorización representa la primera nueva terapia hormonal oral para este grupo de pacientes en más de dos décadas.

Los resultados clínicos, los criterios médicos y el precio de lista proceden del reporte publicado por Infobae el 24 de noviembre de 2026, que cita a la FDA, Reuters, el Financial Times, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y a la doctora María Eugenia Azar, presidenta de la Sociedad Argentina de Mastología.

La especialista destacó que el medicamento bloquea y degrada el receptor de estrógeno, un mecanismo útil frente a la resistencia endocrina.

En el ensayo clínico de fase III lidERA con 4.170 pacientes, la supervivencia libre de enfermedad invasiva a 36 meses alcanzó 92,4 % con giredestrant frente a 89,6 % con terapia endocrina estándar, lo que equivale a una reducción del 30 % en el riesgo de recaída invasiva o muerte.

La FDA precisó que los datos sobre supervivencia global aún requieren seguimiento adicional para confirmar un beneficio prolongado en la vida de los pacientes.

¿Qué pautas de uso y riesgos define giredestrant en cáncer de mama?

• Dosis y esquema: Toma oral de 30 miligramos una vez al día, con o sin alimentos, durante un máximo de cinco años como monoterapia adyuvante tras la cirugía, sin combinar con tamoxifeno, anastrozol, letrozol ni exemestano.

• Perfil de pacientes: Indicado para adultos con estadios I, II o III, receptor de estrógeno positivo (ER+) y HER2 negativo con riesgo intermedio o alto; una semana antes recibió autorización combinada con everolimus para casos avanzados o metastásicos con mutación ESR1.

• Advertencias y efectos: Incluye alertas por bradicardia y toxicidad embriofetal, junto a efectos frecuentes como dolor musculoesquelético, sofocos, fatiga, náuseas, cefalea, baja de linfocitos o leucocitos y alteraciones hepáticas.

• Costo y disponibilidad: El Financial Times reportó un precio de lista de USD 22.500 mensuales en Estados Unidos sujeto a seguros y programas de apoyo, mientras Roche prevé solicitar aprobación en Europa en el primer semestre de 2027.

La vía oral facilita el tratamiento en casa bajo estricta supervisión oncológica, aunque el costo real para cada paciente depende de la cobertura médica y las guías de su equipo clínico.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube