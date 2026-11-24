El cese de actividades de la aerolínea española Plus Ultra —presionada por el encarecimiento del combustible y el peso del rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— ha dejado en el aire las reservas de miles de pasajeros a pocas semanas de la temporada navideña.

Aunque la empresa no ha precisado la cifra exacta de boletos afectados, la paralización se ejecutó de manera escalonada: el pasado 17 de noviembre suspendió los trayectos entre Madrid y Lima (Perú), así como Madrid y Buenos Aires (Argentina), y este lunes 23 de noviembre detuvo su última conexión activa entre la capital española y Caracas (Venezuela). Previamente, el deterioro financiero ya había obligado a la compañía a abandonar sus frecuencias hacia Montevideo (Uruguay) y Bogotá (Colombia) mientras intentaba sacar adelante una reestructuración.

La suspensión de la ruta Madrid-Caracas —donde Plus Ultra operaba entre dos y cuatro frecuencias semanales y por la cual fue declarada estratégica para recibir fondos públicos— rige “hasta nuevo aviso”, en momentos en que su directiva negocia un complejo plan de viabilidad con la SEPI como principal acreedor.

Pese a esta crisis, el flujo aéreo general entre España y Latinoamérica, cubierto por una veintena de aerolíneas, creció de 6,2 millones de pasajeros en el primer semestre de 2025 a 6,6 millones en el mismo lapso de 2026, según estadísticas de la Dirección General de Aviación Civil.

Oferta disponible para cubrir las rutas suspendidas

Mientras los afectados intentan coordinarse a través de grupos en redes sociales como Facebook, el puente aéreo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sigue cubierto por otras compañías:

Madrid – Caracas: Iberia y Air Europa mantienen cinco frecuencias semanales de ida y vuelta cada una, acompañadas por las operaciones regulares de la aerolínea venezolana Laser y la oferta más acotada de la también local Estelar.

Madrid – Bogotá: La colombiana Avianca lidera con 25 vuelos semanales, seguida por Iberia (21 frecuencias) y Air Europa (un vuelo diario).

Madrid – Lima: Iberia dispone de 16 enlaces a la semana, mientras que Air Europa y Latam operan un vuelo diario en ambos sentidos.

Madrid – Buenos Aires: Iberia encabeza la capacidad con 21 frecuencias semanales; Air Europa y Aerolíneas Argentinas ofrecen un vuelo diario cada una; World 2 Fly conecta Madrid con Rosario, y la aerolínea de bajo costo Level (del grupo IAG) sumará un vuelo diario desde Barcelona-El Prat a partir del 14 de diciembre.

Madrid – Montevideo: La ruta permanece repartida exclusivamente entre Iberia (siete vuelos semanales) y Air Europa (cuatro).

Opciones de reembolso para los pasajeros afectados

Desde la organización de consumidores FACUA lamentaron que la Unión Europea descartara crear un fondo de garantía específico frente a quiebras aéreas durante la reforma del Reglamento Europeo sobre derechos de los pasajeros (Reglamento 261/2004) aprobada el pasado verano, pese a las alegaciones presentadas por la asociación para exigir seguros obligatorios a las aerolíneas.

Ante este vacío regulatorio, FACUA advierte que los mecanismos para recuperar el dinero son acotados y dependen de la modalidad de compra:

Pago con tarjeta bancaria: El usuario puede reclamar directamente ante su entidad financiera la retrocesión del cargo por incumplimiento en la prestación del servicio.

Viajes combinados: Si el boleto formaba parte de un paquete turístico, la agencia de viajes o el turoperador está legalmente obligado a reubicar al cliente en otro vuelo o reintegrarle el importe abonado.

Seguro privado: Quienes contrataron pólizas con cobertura por quiebra del proveedor aéreo pueden gestionar el reembolso de gastos de repatriación o de adquisición de nuevos pasajes.

Concurso de acreedores: Si la compañía entra formalmente en proceso concursal, los viajeros pueden registrarse como acreedores, aunque ocupan el último eslabón en el orden de prelación para cobrar compensaciones.