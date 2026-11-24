Los devastadores terremotos del 24 de junio en el país generaron pérdidas materiales directas calculadas en 19.600 millones de dólares, además de cerca de 18.000 personas sin vivienda, así lo detalló el balance económico del programa Venezuela Renace, publicado este martes 24 de noviembre por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Casi el 50% de las afectaciones registradas tras los movimientos telúricos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, se concentraron en el Distrito Capital y La Guaira. El estudio utiliza los datos de la metodología GRADE, elaborada por el Grupo Banco Mundial, que divide los daños físicos en viviendas (47%), obras de infraestructura (27%) y edificios no residenciales (26%).

"El 24 de junio de 2026, dos devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el noroeste y centro de Venezuela. El sismo principal de magnitud 7,5 estuvo entre los eventos sísmicos más potentes registrados en la historia moderna del país", indicó el diagnóstico del programa.

Reformas legales para la reconstrucción

En julio de 2026, el país accedió a unos 346 millones de dólares provenientes de su tramo de reserva en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Paralelamente, entraron en vigencia dos leyes sobre construcción y arrendamiento destinadas a impulsar el mercado inmobiliario y agilizar la edificación de nuevos hogares, informó Globovisión.

"El Gobierno ha lanzado un programa integral de emergencia y reconstrucción destinado a apoyar a las comunidades afectadas, restaurar los servicios esenciales y reconstruir las áreas dañadas sobre una base resiliente (...). Esta contribución inicial subraya el compromiso del Gobierno de liderar el esfuerzo de recuperación mientras continúa dialogando con socios internacionales sobre las necesidades más amplias de financiamiento", indicó el documento.

Asistencia financiera de organismos multilaterales

El reporte del Ministerio de Economía y Finanzas también contabiliza los aportes externos recibidos tras la emergencia. Estados Unidos anunció el envío de más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria, mientras que el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF participaron en el levantamiento técnico de los daños y la fijación de prioridades.

"Venezuela se ha beneficiado del apoyo de la comunidad internacional, que ha respondido al desastre con amplia solidaridad. Países socios, organizaciones internacionales, agencias humanitarias, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado han movilizado financiamiento, suministros, apoyo logístico y experiencia técnica", concluyó el informe.

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