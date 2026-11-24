Comparar precios entre licorerías, supermercados, bodegones y plataformas digitales se vuelve indispensable para armar las canastas navideñas. Aunque comercios exhiben cestas ya armadas, con opciones que van desde lo básico y tradicional hasta propuestas de lujo con productos importados, la compra por unidad es la que realmente marca la tendencia del presupuesto decembrino.

En las canastas armadas, los precios varían según el contenido y el tamaño. En el caso de comercios especializados como Cestas y algo más, el catálogo abarca doce propuestas distintas. Entre las opciones más accesibles destaca la Cesta N.º 2, con un precio de 95 dólares, que incluye un panettone grande, dos vinos, turrón, galletas y aceitunas rellenas. En el extremo superior figura la Cesta N.º 6, de 340 dólares, la cual incorpora botellas de Buchanan 12 años, ron Santa Teresa 1976, Baileys, vino tinto y ponche crema, acompañadas de clásicos de la mesa decembrina como pan de jamón, jamón planchado, queso de bola, embutidos, panettone, turrón y galletas navideñas.

Por otro lado, en el Bodegón Beethoven la oferta se amplía a 27 modelos de cestas prearmadas. Entre ellas, la N.º 27, con un valor de 340 dólares, se posiciona como la favorita tanto de empresas y organismos como de particulares. Según explicó José Manuel Da Silva, dueño del establecimiento, la temporada registra un inicio pausado, por lo que ofrecen facilidades como la opción de armar las cestas personalizadas al gusto del cliente, además de pedidos al mayor bajo un esquema de pago del 50 % al encargar y el 50 % restante al momento de la entrega.

Para quienes arman su cesta pieza por pieza, el ponche crema registra precios distintos según la marca, presentación y el local comercial. El ponche tradicional se puede encontrar a partir de 12 dólares, mientras que alternativas de marcas como Cero´s y Natal, así como las versiones saborizadas de café, chocolate o almendras, superan los 13 dólares.

Los licores, dulces, snacks y productos de charcutería completan el panorama de precios por unidad para esta temporada.

En el renglón de los destilados, los rones nacionales lideran la oferta con etiquetas como Carúpano, entre 9,50 y 15,50 dólares; Cacique, de 13 a 25,53 dólares; el Old Parr, entre 33 y 36 dólares, mientras que opciones más económicas como Black & White y Highland Cup marcan 18 y 15,45 dólares, respectivamente.

En cuanto a las opciones dulces, los panettones oscilan entre 2,45 y 8,77 dólares frente a los pandoros, que alcanzan un rango de 12,39 a 38,65 dólares. Los turrones se consiguen entre 3 y 9,52 dólares, mientras que la variedad de chocolates y galletas abarca desde 1,29 hasta 34 dólares aproximadamente.

Finalmente, en los rubros de charcutería, el jamón planchado parte desde los 9 dólares por kilo y sube hasta los 22,25 y 28,19 dólares en piezas completas o formatos grandes; el jamón tender arranca en 9,99 dólares el kilo. Sin embargo, cada comprador decide según su presupuesto y la forma de celebrar en casa.

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