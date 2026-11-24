Un total de 1.513.999 toneladas de escombros y material estructural acumulado han sido removidas y movilizadas en el estado La Guaira, cifra que representa un avance del 72 % en el cronograma de saneamiento previsto tras el doble evento sísmico registrado en el país el pasado 24 de junio.

El balance fue ofrecido por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, durante una jornada de inspección técnica realizada este domingo 22 de noviembre en los frentes de trabajo activos en los sectores de Catia La Mar y Playa Grande.

Durante el recorrido, el funcionario destacó la articulación operativa entre los organismos del Ejecutivo nacional, los ingenieros del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las comunidades organizadas para acelerar el despeje de las áreas impactadas.

"Estamos aquí con nuestro pueblo, con las comunidades en atención completa", expresó Ramírez al supervisar el despliegue de maquinaria pesada en la entidad costera.

Articulación cívico-militar y despliegue en frentes de obra

La jornada de supervisión contó además con la presencia de la comandante general de la Milicia Bolivariana, Nayade Solovenly Lockiby, quien resaltó el acompañamiento permanente brindado a los habitantes desde el inicio de la contingencia sísmica.

Lockiby subrayó la integración directa de los vecinos en las tareas de recuperación y monitoreo territorial («El pueblo mismo ha participado junto a nosotros», afirmó).

Las autoridades confirmaron que se mantendrán las inspecciones periódicas y la operatividad de las cuadrillas en Catia La Mar y Playa Grande hasta completar el 100 % de la extracción del material estructural residual y consolidar la rehabilitación de los espacios afectados.

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