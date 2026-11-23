La Gobernación del Zulia entregó 364 transformadores de diferentes capacidades para mejorar el servicio eléctrico en los 21 municipios de la entidad.

Estos equipos serán destinados a 109 parroquias y 582 comunas y circuitos comunales, como parte de las acciones para atender las fallas de distribución.

La jornada estuvo encabezada por el gobernador Luis Caldera el domingo 22 de noviembre, desde el Taller Integral General en Jefe Rafael Urdaneta. El mandatario indicó que los equipos serán asignados de acuerdo con las necesidades de cada localidad y los reportes recibidos por las comunidades.

Instalación de equipos tras evaluaciones técnicas

La distribución de los transformadores se realizó a partir de diagnósticos elaborados por las cuadrillas de Corpoelec, que tomaron en cuenta la cantidad de habitantes, las condiciones de las redes y la capacidad eléctrica necesaria en cada sector.

Tras la entrega, los trabajadores comenzaron el despliegue para instalar los equipos en las zonas seleccionadas.

La iniciativa se desarrolla con la participación del Ministerio de Energía Eléctrica, Corpoelec y las autoridades regionales y municipales, siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

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