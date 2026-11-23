Con la participación de aproximadamente 40 libreros y editoriales, quedó inaugurada este lunes la Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC) 2026 en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una edición que apuesta por el reencuentro de los jóvenes con el formato impreso y el fortalecimiento de la oferta cultural en esta zona de la capital.

La FLOC estará activa hasta el viernes 27 de noviembre a las 4 de la tarde.

Durante el acto de apertura, el rector de la casa de estudios, el sacerdote jesuista Arturo Peraza, subrayó la importancia de descentralizar la agenda cultural caraqueña y brindar alternativas frente al consumo exclusivamente digital.

"Es una oportunidad para que los chicos tengan contacto físico con el mundo del libro, porque muchas veces el mundo digital se los termina comiendo. La llamamos la feria del oeste porque muchas veces se genera la percepción de que Caracas acaba en Plaza Venezuela, y no es así; la otra mitad de la ciudad está en esta zona y necesita este universo cultural hoy más que nunca", afirmó la autoridad universitaria.

Según detalló el rector, a lo largo de la semana se bautizarán entre 15 y 16 nuevas publicaciones, buena parte de ellas bajo el sello institucional abediciones, acompañadas de espacios de intercambio directo entre autores, editores y lectores.

La programación de la FLOC 2026 trasciende los estantes e incorpora proyecciones cinematográficas abiertas al público general. Entre los estrenos destacados figuran un documental elaborado por la Escuela de Psicología sobre el impacto del "doblete sísmico" y la cinta 1936, una producción que invita a reflexionar sobre los procesos de transición política del país a la luz de aquel hito histórico.

¿Que se pueden encontrar en la Feria del Libro del Oeste?

En los pasillos de la feria, la oferta abarca desde textos técnicos universitarios y clásicos hasta fenómenos literarios recientes que atraen al público más joven.

Victoria Franco, representante de la Distribuidora de Libros Mis Encantos, que participa por tercer año consecutivo en el evento, señaló que los títulos vinculados a adaptaciones cinematográficas y plataformas digitales encabezan la demanda.

"Lo más buscado son novelas cuyas películas salieron recientemente, como Amanecer en la cosecha, de la saga Los juegos del hambre, y Perfectos mentirosos, originaria de Wattpad. También ofrecemos literatura clásica, textos técnicos y juegos didácticos, con libros nuevos a partir de 6 dólares en adelante", explicó Franco.

Igualmente, la feria no solo se extiende a texto, ya que los amantes de la lectura cuentan con prendas de ropas, tazas, marcalibros y otros complementos, todos alusivos a la literatura.

Los precios varían según el género literario, el tipo de libro y también su popularidad. Además, podrán llevarse un libro completamente nuevo o uno usado pero en buen estado.

Los cuentos para niños rondan entre los 5 y 10 dólares, de acuerdo a cada texto. Mientras que un libro educativo, ya sea de derecho, administración u otra profesión, su precio oscila entre 15 y 20 dólares.

En cuanto a los ejemplares usados, pueden costar hasta los 15 dólares.

La universidad mantendrá sus puertas abiertas durante toda la semana para recibir tanto a su comunidad estudiantil como a los vecinos de toda la ciudad interesados en recorrer la muestra.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube