A cinco meses del doblete sísmico registrado en Venezuela, la Asociación Civil Zona de Descarga contabiliza más de 152 puntos de atención y una cifra que supera a las 500 familias asistidas entre el estado La Guaira y la Gran Caracas.

Actualmente, la ONG mantiene operativo su centro de acopio en el Centro Comercial Líder de La California, con insumos disponibles para entregas comunitarias.

El cofundador y coordinador general de la organización, Jimmy Pérez, explicó que este espacio abrió sus puertas el pasado 26 de junio y sirvió de base para estructurar una respuesta humanitaria dividida en tres etapas, apoyada en censos digitales y en el trabajo de al menos 432 voluntarios desplegados en distintas localidades.

Respuesta inicial y entregas planificadas en La Guaira y Petare

De acuerdo con los registros operativos de la ONG, la primera etapa cubrió la urgencia inmediata posterior a los temblores con 360 casos asistidos de forma directa.

Los voluntarios canalizaron insumos básicos hacia centros de refugio donde permanecían 223 familias —entre ellas 459 niños y 164 adultos mayores—, con el despacho de 2.700 litros de agua potable, 2.371 kilogramos de alimentos, 763 blísteres de medicamentos y 295 litros de productos de desinfección.

Durante la segunda etapa, tras organizar los inventarios y levantar censos en el terreno, Zona de Descarga ejecutó jornadas programadas que beneficiaron a 560 familias en 21 sectores del estado La Guaira —como Naiguatá, Catia La Mar, Caraballeda, Macuto, Playa Grande, Mare Abajo, Pariata y hogares geriátricos—, junto a 125 entregas directas en comunidades.

Censo de refugios solidarios en Caracas y Miranda

Pérez indicó que, conforme al monitoreo actual de la organización, 81 familias continúan alojadas en refugios solidarios en zonas de Caracas y Miranda, tales como La Agricultura, El Mirador del Este, Guaicoco, 5 de Julio, la Zona 6 del barrio José Félix Ribas y los sectores El Carmen, El Tanque y La Virgen, en Barrio Unión.

Balance de la tercera fase: 17.792 unidades y 515 cajas en noviembre

Pérez destacó que dentro de esta dinámica la agrupación ejecuta la entrega progresiva de dos contenedores con 2.500.00 cajas procedentes de California, Estados Unidos (EEUU), gestionados mediante una alianza con Helping Children in Venezuela para canalizar carga hacia las comunidades en Venezuela.

Al respecto, entre el 2 y el 19 de noviembre de 2026, con alcance en Petare (municipio Sucre de Miranda), Caracas y el estado La Guaira, la organización distribuyó 17.792 unidades individuales y 515 cajas de ayuda humanitaria, las cuales incluyeron despachos de insumos y asignaciones complementarias de ayudas técnicas provenientes de los cargamentos recibidos desde EEUU.

El despliegue médico de este período permitió dotar de manera directa a 13 ambulatorios y módulos de salud con 8.058 insumos médicos, entre ellos el Módulo Zona 6 de José Félix Ribas (2.599 unidades), La Ceiba en Barrio Unión (1.052), José Félix Ribas Zona 10 (1.024), 12 de Octubre (857), Edificio Irene (724), El Esfuerzo (479), Guaicaipuro (327), El Sucre (327), Bambú en Barrio Unión (244), El Cerrito en 19 de Abril (180), 1ro de Noviembre (111), Colinas de la Bombilla (71) y El Carmen en Barrio Unión (63).

Asimismo, la red fortaleció cuatro centros de rehabilitación y atención hospitalaria con 3.616 insumos y equipos especializados: la Sala de Rehabilitación La Dolorita (1.603 unidades), la base de atención hospitalaria de ZOEDAN Miranda en Playa Grande, La Guaira (900 unidades de insumos médicos, equipos de diagnóstico y protección biológica), el Servicio de Rehabilitación del Hospital Pérez de León (821 unidades) y la Sala de Rehabilitación Girardot en La Guaira (292 unidades).

Equipamiento a bomberos, fundaciones y protección animal

En el área de atención de emergencias, Zona de Descarga suministró 1.198 unidades y tres cajas especializadas —además de 72 cajas con accesorios vía alianza civil— a los Bomberos de la Universidad Simón Bolívar, los Bomberos de Carabobo y la Fundación de Emergencia Ciclón 23, Funda-Megtpvol, sumados a dotaciones previas de herramientas al Grupo de Rescate Elohin en Falcón y a Protección Civil Miranda.

De igual forma, el reporte de noviembre registra el abastecimiento de nueve fundaciones, comedores comunitarios y casas hogar —como la Casa Hogar San José en Los Dos Caminos, las fundaciones Regalando Amor y Sonrisas y Hermanas Marín, Chamos, ACOFIM, Kapuy y Sopa para un Hermano con 383 unidades para dos comedores que atienden a 100 niños afectados en La Guaira—, junto a cuatro organizaciones comunitarias y parroquiales como el Santuario Parroquial María Auxiliadora, AVCE y los consejos comunales 19 de Abril y Despertar El Carmen, además de 15 casos médicos o de movilidad atendidos de manera puntual.

Respaldo a la protección animal

En el ámbito del bienestar animal, la organización canalizó 541.00 kilogramos de alimento para mascotas en apoyo a cinco organizaciones y vecinos dedicados al rescate animal, entre ellos Misión Nevado, Fundación Huellas Quiamodoro, Michis de La Guaira, Centro de Apoyo Arca y el Consejo Comunal Despertar El Carmen.

Autogestión para actividades culturales y meriendas en La Guaira

Con base en la tradición del café, la organización promueve una vía de autogestión destinada a financiar de forma directa las jornadas de Cine Platabanda Playero y Cuentos Pa’ Soñar —con propuestas de cine, arte y meriendas— .

Quienes deseen respaldar estas actividades pueden adquirir Catalinas Ilustradas (paquete de ocho unidades) a 2.50 dólares o Café Petare Blu (presentación de 200 gramos) a 3.80 dólares, opciones concebidas para convertir el consumo cotidiano en apoyo recreativo y alimentario para las comunidades.

Esta red logística funciona gracias a la articulación entre Zona de Descarga, Centro Comercial Líder, Gran Cine, Ciudad Activa, Planeta Vital, entre otras organizaciones.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube