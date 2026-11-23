Intercambiar regalos es uno de los planes favoritos de la Navidad, y el amigo secreto, hoy también jugable en línea, es ideal para hacerlo.

Existen diversas teorías sobre su origen, una de las más conocida se centra en la Venezuela de 1800 como "Compadre de Papelito" o "Compadre Secreto de Papelito".

Se dice que las mujeres casadas o comprometidas tenían restringido mantener amistades masculinas o recibir obsequios de hombres, por lo que reunían a su círculo de amigos y amigas para sortear nombres en papelitos y eludir esa norma.

Aunque "sacar un papelito" sigue siendo un clásico, las páginas web facilitan el sorteo sin descargar aplicaciones, funcionando en cualquier ordenador o teléfono y, además, a distancia.

Esto quiere decir que el grupo no debe de juntarse simplemente para sortear los nombres ya que lo pueden hacer desde cualquier dispositivo.

En Draw Names, el organizador anota los nombres, envía la invitación por correo, WhatsApp o enlace, fija exclusiones para evitar emparejamientos no deseados, permite crear listas de deseos y habilita preguntas anónimas para descubrir gustos o colores favoritos.

También destacan otras plataformas para organizar el intercambio de forma rápida y sencilla, como Elfster, Amigo Invisible Online, Sneaky Santa, App Sorteos, Amigo Secreto Online y Sorteo Amigo Secreto, muchas de las cuales permiten agregar listas de deseos, exclusiones y compartir resultados de manera privada.

Quienes suelen participar recomiendan un presupuesto de entre 15 y 30 dólares por regalo. Establecer un mínimo resulta clave para mantener un rango de precios equilibrado y lograr que la mayoría gaste montos similares.

Más allá del sorteo tradicional, existen variantes que refrescan la dinámica. En el "amigo secreto robado" nadie sortea nombres; todos llevan un regalo, eligen por turnos y los siguientes jugadores pueden "robar" regalos ya abiertos hasta que todos tengan uno y no haya más robos. Asimismo, los intercambios temáticos, como solo tazas, medias o regalos hechos a mano, aportan originalidad y orden.

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