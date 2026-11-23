Los trabajos de rehabilitación en la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia ubicada en Caracas se encuentran avanzando junto con la construcción de una plaza en la parroquia.

Cabe destacar que ambos trabajos forman parte del plan Venezuela Renace, tras los terremotos del pasado 24 de junio que azotaron al país.

Rehabilitación de la iglesia Nuestra Señora de Altagracia

De acuerdo la información proporcionada por el ministerio de Obras Públicas, estos trabajos son para restaurar los daños causados por el doblete sísmico.

Tras los daños registrados en esta iglesia, los trabajadores están rehabilitando las escarificaciones de la pintura de los capiteles de las columnas, el empastado de paredes y el pulido de pisos de losa de mármol.

Asimismo, trabajan en la escalinata principal, a fin de establecer accesos a la plaza y están llevando a cabo la nivelación del terreno, la excavación y la colocación de la estructura de acero para los cimientos que van a sostener la esculturada de la Virgen de Altagracia.

Instalación de redes eléctricas y construcción de paredes perimetrales

Al respecto señala la información proporcionada por el Ministerio que la escultura de la Virgen será una obra de seis metros de altura la cual todavía no ha sido montada en la plaza en espera de la culminación de los trabajos.

Adicionalmente señala que se trata de un proyecto urbanístico el cual cuenta con instalación de sistemas de desagüe pluvial redes eléctricas y paredes perimetrales que dividan las jardineras pedestales y el pavimento.

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