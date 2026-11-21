La Alcaldía de Chacao aplica desde este sábado 21 de noviembre de 2026 el cierre total de la avenida Mohedano, en el tramo comprendido entre la primera y la segunda transversal de La Castellana, en Caracas, con motivo de la realización de las elecciones legislativas de España. Esta medida vial permanece activa hasta el jueves 26 de noviembre de 2026 y busca facilitar el desarrollo de la jornada electoral en la sede consular ubicada en esa zona.

Elecciones legislativas de España



El Consulado General de España en Caracas funciona en la avenida Mohedano, entre la primera y la segunda transversal de La Castellana, en la Quinta Marmolejo. Allí se ubican las mesas y urnas para que los ciudadanos españoles residentes en el exterior inscritos en el censo electoral depositaren su voto presencial desde el sábado 21 hasta el jueves 26 de noviembre de 2026, en un horario corrido de 09:00 de la mañana a 08:00 de la noche. La misma ventana de votación en urna aplica en la Hermandad Gallega de Valencia, en el estado Carabobo.



En España, los comicios generales para elegir a los integrantes de las Cortes Generales (350 diputados al Congreso y 209 senadores) tienen su jornada principal de votación el domingo 29 de noviembre de 2026, mientras que la campaña electoral se extiende del 13 al 27 de noviembre. El proceso en el exterior se adelanta varios días para permitir el cómputo y el envío de los sufragios dentro de los plazos legales establecidos para la cita electoral española.

Vías alternas ante cierre parcial en Chacao



Ante el bloqueo vehicular en ese segmento de La Castellana, las autoridades municipales piden a los vecinos, conductores y transeúntes que tomen previsiones, planifiquen sus recorridos con anticipación, usen vías alternas y atiendan las instrucciones de los funcionarios desplegados en el sector. Quienes se desplacen por los alrededores pueden optar por avenidas cercanas como la avenida Francisco de Miranda, la avenida Blandín, la avenida San Juan Bosco o la avenida Luis Roche para evitar demoras en la movilidad este-oeste y norte-sur del municipio.

Anuncio oficial



El anuncio oficial lo difundió la Alcaldía de Chacao a través de sus canales digitales y redes sociales, donde recordó a los ciudadanos que el cierre abarca todo el tramo señalado entre la primera y la segunda transversal de la avenida Mohedano durante los seis días programados. Los usuarios habituales de la zona deben mantenerse atentos a los reportes locales y a los puntos de control vial mientras dura el operativo.

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