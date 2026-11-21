Un nuevo operativo de cachivaches se llevará a cabo en Chacao este sábado 21 de noviembre.

A través de sus canales oficiales, el Instituto Municipal de Ambiente Chacao informó los detalles sobre el operativo en el que resalta que no recibirán escombros.

Operativo de cachivaches en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Ambiente, este operativo se llevará a cabo específicamente en la avenida José Félix Sosa, ubicada al final de la avenida Santa Ana, pasando el kiosco.

Asimismo, indica que el servicio iniciará a las 9 de la mañana del sábado y recibirán los descartables hasta las 12 del mediodía.

¿Qué se puede desechar y qué no estará permitido?

En este sentido el Instituto Municipal de Ambiente indica que durante esta operativo de cachivaches se recibirán objetos o elementos movibles del hogar u oficina como por ejemplo: mobiliarios de sala o salón, mobiliarios, utensilios de cocina, artículos de jardín, electrodomésticos grandes y pequeños, ropa, calzado, libros, cauchos, entre otros.

Al tiempo que indica que no estará permitido el desecho de restos de alimentos y plantas, basura común, vidrios, pilas o baterías, escombros, repuestos o parte de vehículos, chatarra o desechos patológicos.

Adicionalmente insta a la comunidad hacer una correcta disposición de los desechos y evitar el riesgo de accidentes al personal que los retira.

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