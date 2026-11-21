El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), anunció este viernes el cierre parcial de la Autopista Regional del Centro (ARC) para el domingo 22 de noviembre.

A través de sus canales oficiales, el INTT señaló que será cerrada también la avenida intercomunal Santiago Mariño a la altura de Turmero en el estado Aragua.

Cierre parcial de la Autopista Regional del Centro

De acuerdo con la información proporcionada, el cierre se debe a trabajos de adecuación energética y tendido de los postes ITP002 e ITP004 para conexión de la Red Turboven.

Asimismo, señala la información difundida que estos trabajos tendrán una continuidad de lunes a viernes, por un lapso de 90 días continuos.

Resaltando que la ARC tendrá diversos cierres intermitentes durante estos días que duren las labores.

El organismo también señaló que la zona del cierre "contará con señalización preventiva desde 300 metros antes del tramo" y permanecerá habilitada cuando no esté dentro de los horarios de trabajo.

Horario de cierre en la ARC

El cierre del domingo 22 de noviembre será a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En cuanto a la continuidad de los cierres durante los 90 días indica lo siguiente:

De lunes a viernes, desde las 08:00 am a las 05:00 pm, por un lapso de 90 días

Habrán cierres intermitentes de máximo 30 minutos, con lapsos estimados de 20 a 25 minutos por grupo de vehículos.

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