La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) aprobó una recuperación tarifaria provisional de hasta 456 millones de dólares para Pacific Gas & Electric (PG&E), medida que elevaría cerca de 1,3 % las facturas eléctricas residenciales en 2027.

El organismo regulador tomó esta decisión el 19 de noviembre, semanas antes de la toma de posesión del gobernador electo Xavier Becerra.

Becerra prometió congelar los costos energéticos del estado, y previo al vencimiento en enero del mandato de dos comisionados designados por el gobernador saliente Gavin Newsom, según detalla Infobae.

Aunque PG&E recaudará estos fondos mientras avanza la auditoría de sus gastos, la resolución obliga a la empresa a reembolsar cualquier importe que las autoridades declaren injustificado tras concluir la revisión del expediente.

Impacto

Esta presión sobre el bolsillo ocurre en un estado cuyas tarifas residenciales escalaron del séptimo al segundo lugar más caro de Estados Unidos desde 2019 (solo por detrás de Hawái), según datos de la Administración de Información Energética.

Actualmente, casi uno de cada cinco hogares californianos arrastra deudas vencidas por el servicio eléctrico, mientras las tres principales proveedoras privadas mantienen 39 solicitudes de incremento pendientes de evaluación.

Otras medidas

Paralelamente, la CPUC votará el 3 de diciembre una propuesta que aumentaría 3,7 % las boletas de San Diego Gas & Electric (SDG&E).

Esto para costear un programa de inspección aérea con drones valorado en $662 por poste, frente a los 3 a 18 dólares que cuesta la revisión terrestre tradicional.

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