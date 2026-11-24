Los organizadores del Novant Health Thanksgiving Eve Parade anunciaron la cancelación de su 80.ª edición en Charlotte, Carolina del Norte, ante el pronóstico de fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas.

La medida suspende uno de los eventos festivos más tradicionales de la ciudad para resguardar la integridad física de los asistentes, artistas y voluntarios.

La confirmación de la suspensión y los motivos meteorológicos proceden del comunicado oficial difundido por los organizadores del desfile y reseñado por el medio local Hola News.

La entidad destacó que el deterioro del tiempo impide garantizar condiciones seguras a lo largo del recorrido urbano.

La organización agradeció además el respaldo del público y de las personas que participaron en las actividades promocionales previas al espectáculo. Quienes planeaban acudir al centro de Charlotte deberán ajustar sus agendas familiares para las celebraciones de Acción de Gracias.

¿Cuáles son las claves sobre la cancelación del desfile de Acción de Gracias en Charlotte?

Evento suspendido: Edición número 80 del Novant Health Thanksgiving Eve Parade en Charlotte.

Edición número 80 del Novant Health Thanksgiving Eve Parade en Charlotte. Causa principal: Pronóstico adverso con ráfagas de viento, precipitaciones y descenso marcado de temperatura.

Pronóstico adverso con ráfagas de viento, precipitaciones y descenso marcado de temperatura. Objetivo de la medida: Proteger la seguridad del público, las bandas participantes y el personal técnico en exteriores.

Las familias y visitantes pueden consultar las plataformas oficiales del desfile y los boletines meteorológicos locales para conocer futuras actualizaciones o actividades alternativas durante el feriado.

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