La organización sin fines de lucro Artspace invita a pequeños negocios locales, artesanos, creadores y artistas a participar en su próximo mercado navideño, que tendrá lugar en el centro de Raleigh.

El evento, cuyo nombre oficial es The Mini Mall at Artspace, Holiday Edition, se realizará el domingo 13 de diciembre de 2026, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Según la información publicada en la página oficial de convocatorias de Artspace y en su formulario de inscripción en línea, esta iniciativa es una oportunidad importante para emprendedores hispanos y creadores de la región del Triángulo (Raleigh, Durham y Chapel Hill) que buscan vender sus productos durante la temporada festiva sin pagar comisiones sobre sus ventas.

Requisitos y prioridades de selección para vendedores en Raleigh, Carolina del Norte

La convocatoria, según explica el portal oficial de Artspace, está abierta exclusivamente a vendedores establecidos en el área del Triángulo.

La organización también indicó en las bases del evento que dará prioridad a emprendedores de comunidades marginadas, con el propósito de promover la diversidad comercial y cultural de la ciudad.

El formulario de solicitud establece las siguientes condiciones principales:

Asistencia obligatoria: Los comerciantes seleccionados deben permanecer en su puesto durante toda la jornada del domingo 13 de diciembre.

Los comerciantes seleccionados deben permanecer en su puesto durante toda la jornada del domingo 13 de diciembre. Documentación: Por ahora, las bases publicadas por Artspace no exigen una identificación oficial ni preguntan por el estatus migratorio de los solicitantes.

Por ahora, las bases publicadas por Artspace no exigen una identificación oficial ni preguntan por el estatus migratorio de los solicitantes. Sin cobro de comisiones: Los participantes conservarán el 100 % de las ganancias obtenidas con sus ventas durante el mercado.

Costos de participación y fechas importantes de inscripción para The Mini Mall at Artspace en Raliegh

Presentar una solicitud para participar en el mercado navideño es gratis. Si son seleccionados, los vendedores deberán pagar una tarifa única y no reembolsable por el espacio asignado: $25 por media mesa o $50 por una mesa completa, tal como indica el formulario oficial de inscripción.

Las personas interesadas deben completar el registro antes del miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 11:59 p. m.

Esa es la fecha límite que aparece en la solicitud digital. Aunque la página general de convocatorias de Artspace señala otra fecha, el formulario fija el 25 de noviembre como cierre definitivo. Por eso, lo mejor es enviar la solicitud cuanto antes.

Para postularse, hay que subir tres fotos de la mercancía, elegir una categoría comercial y describir el proyecto en un máximo de 250 palabras.

El equipo de Artspace revisará las solicitudes a medida que las reciba y notificará a quienes hayan sido seleccionados a más tardar el viernes 4 de diciembre de 2026.

Ubicación en Raleigh y asistencia

El formulario de inscripción no incluye la dirección exacta del recinto, pero el sitio web de Artspace confirma que su sede está en 201 E. Davie St., en el centro de Raleigh, Carolina del Norte.

La organización también indica que hay estacionamiento gratuito en las calles cercanas, tanto para los asistentes como para los comerciantes.

Quienes necesiten alguna adaptación para completar la solicitud o participar en el evento pueden escribir directamente a jblanco@artspacenc.org.

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