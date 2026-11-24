El ingreso de un nuevo frente frío provocará un descenso de las temperaturas en Texas desde este martes 24 de noviembre, justo en vísperas del Día de Acción de Gracias.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte que varias localidades experimentarán condiciones más frías durante esta semana.

¿Cómo cambiará el clima en Texas?

Aunque el estado tendrá un ambiente fresco y seco, con temperaturas entre los 50 y 60 °F, la llegada de una masa de aire frío modificará las condiciones meteorológicas a partir del 24 de noviembre. El sistema también favorecerá lluvias ligeras en algunos sectores, sin previsiones de inundaciones.

Para el miércoles 25 de noviembre, los termómetros podrían descender hasta los 30 °F, valores cercanos al punto de congelación, por lo que los residentes deberán prepararse para un ambiente más frío.

Zonas que podrían registrar las temperaturas más bajas

El centro-sur de Texas figura entre las regiones con mayor impacto por el avance del frente frío. Las áreas que deberán prestar mayor atención al pronóstico son:

Hill County.

Sur de Edwards Plateau.

En estos sectores, las temperaturas podrían acercarse a los 30 °F, con posibilidades de que se produzca la primera helada de la temporada.

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