El litoral de California entra en fase de vigilancia preventiva ante el riesgo de inundaciones costeras durante la semana de Thanksgiving.

Autoridades meteorológicas y municipales advierten que el ascenso del nivel del mar, impulsado por la confluencia de mareas reales (king tides), el fenómeno de El Niño, el calentamiento del Pacífico y una tormenta en el norte del estado, podría llevar el agua hacia avenidas, viviendas y locales próximos a la playa.

Zonas costeras bajo amenaza y marcas históricas

De acuerdo con estimaciones meteorológicas reseñadas por Los Angeles Times, el sur de California afronta un escenario incluso más severo que el del pasado 27 de octubre, fecha en la que el mar ya desbordó varios sectores.

Los reportes mantienen bajo observación a Huntington Beach, Newport Beach, Long Beach, Redondo Beach y San Diego.

En Santa Mónica, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta que el agua alcance hasta 8,70 pies el miércoles, cifra que superaría el máximo de 8,50 pies anotado durante El Niño de 1982-1983.

El peligro extremo por oleaje elevado e inundaciones abarca también los condados de Orange y San Diego, mientras que Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo tendrán su punto crítico entre miércoles y jueves. En la costa central, el monitoreo incluye a Morro Bay, Pismo Beach, Oceano Dunes y Avila Beach.

En la franja norte, un frente tormentoso que ingresa el martes descargará entre 1,00 y 1,50 pulgadas de lluvia sobre San Francisco hasta la tarde del miércoles.

Este temporal elevará el nivel del mar hasta unos 8,60 pies —al borde de la marca de 8,66 pies de 1983—, con margen para rebasar los 9,00 pies si la marejada ciclónica cobra mayor fuerza en la bahía.

Picos de marea y operativos de emergencia

Los modelos climáticos ubican las horas de mayor riesgo durante las mañanas de toda la semana, con énfasis entre miércoles y jueves:

Martes: 7:56 a. m. en Santa Mónica; 10:05 a. m. en San Francisco.

Miércoles: 8:37 a. m. en Santa Mónica; 10:49 a. m. en San Francisco.

Jueves: 9:23 a. m. en Santa Mónica; 11:38 a. m. en San Francisco.

Viernes: 10:10 a. m. en Santa Mónica; 12:31 p. m. en San Francisco.

Ante la posibilidad de olas repentinas capaces de avanzar tierra adentro sin previo aviso, el Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse alejada de las playas, sobre todo miércoles y jueves, o limitarse a balnearios con servicio de salvavidas activo.

Para contener el impacto, las alcaldías desplegaron restricciones viales y defensas físicas.

En San Francisco, el alcalde Daniel Lurie pidió suspender viajes no esenciales ante la suma de lluvias, vientos y mareas extremas; allí ya operan barreras contra inundaciones, bombas de achique y el cierre preventivo del túnel Posey Tube, enlace clave entre Alameda y Oakland.

Por su parte, Newport Beach levanta muros de arena y refuerzos costeros, mientras que Huntington Beach bloquea entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. sus arterias bajas, incluido un corredor de 3,70 millas de la Pacific Coast Highway en Sunset Beach.

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