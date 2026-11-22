Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del lunes 23 de noviembre de 2026.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 19 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 23 de noviembre

8:30AM | St. Ann - 180 Samuel Blvd., Coppell, TX 75019

9:00AM | Strong Arms COGIC - 135 Pemberton Hill, Dallas, TX 75217

9:00AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

9:00AM | Sunset Baptist Church - 721 Manning St., Grand Prairie, TX 75051

12:30PM | Wayside Missionary Baptist Church - 4128 S Beltline Rd, Seagoville, TX 75159

12:30PM | Comforter Christian Center International - 1202 Small St Grand Prairie, Texas 75050

12:30PM | Vickery Meadow Youth Development Foundation - 7110 Holly Hill Dr., Dallas, TX 75231

Martes 24 de noviembre

7:45AM | CBO / Christian Benevolent Outreach - 1804 Avenue P, Plano, TX 75074

9:00AM | St. Mary's - 727 S Travis St, Sherman, TX 75090

9:00AM | St. Luke - 202 South MacArthur Blvd., Irving, TX 75060

11:30AM | Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225

1:00PM | JP Morgan Chase Bank - 4435 S Lancaster Rd., Dallas, TX 75216

1:00PM | Spirit Life - 1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074

1:00PM | Casa View Church - 2230 Barnes Bridge Road., Dallas, TX 75228

Miércoles 25 de noviembre

9:00AM | LDS Church - 1553 S. Story Rd. Irving 75060

9:00AM | Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man Worship - 4409 Pioneer Rd., Balch Springs, TX 75180

12:00PM | St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238

1:00PM | H&R Block Distribution - 2425 Cockrell Hill Rd, Dallas, TX 75211

1:00PM | Harvest Family Life Ministries/Freedom Church - 1800 S Hampton Rd, Glenn Heights, TX 75154

FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Lunes 23 de noviembre

Cabot Yerxa Elementary: 67076 Desert View Ave, Desert Hot Springs. De 8:30 a 10:00 de la mañana.

Martes 24 de noviembre

North Shore Community Park: 99480 70 Ave, th Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 25 de noviembre

Cabazon Community Center: 50390 Carmen Ave, Cabazon. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

Más comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

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