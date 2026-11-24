Según el pronóstico oficial de viajes de AAA - The Auto Club Group, exactamente 4,62 millones de residentes de Florida viajarán a 50 millas o más de sus hogares durante el feriado de Thanksgiving, entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre de 2026.

Aunque la cifra es un 0,2 % menor que el récord del año pasado, el número de viajeros en Florida sigue siendo históricamente elevado.

A nivel nacional, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) prevé que 81,5 millones de personas viajarán durante esos siete días. Orlando, Miami, Fort Lauderdale y Tampa figuran entre los destinos más populares del país.

¿Cómo viajarán los residentes de Florida?

El automóvil sigue siendo el medio de transporte preferido, pese al costo de los pasajes aéreos y a la reciente baja en el precio del combustible, que promedia los $3,46 por galón en el estado, según el seguimiento diario de AAA Fuel Prices. Así se distribuyen las opciones de transporte entre los floridanos:

Por carretera: Más de 4,23 millones de residentes viajarán en automóvil, es decir, más del 91 % del total de viajeros del estado.

Por avión: Cerca de 290.000 floridanos tomarán vuelos comerciales, lo que elevará la demanda en los aeropuertos internacionales de Miami (MIA), Orlando (MCO) y Fort Lauderdale-Hollywood (FLL).

Otros medios: Unos 92.000 pasajeros viajarán en crucero, tren o autobús interurbano, en plena temporada alta de salidas desde los puertos de Miami y Puerto Cañaveral.

Mark Jenkins, portavoz de AAA – The Auto Club Group, advirtió en un comunicado que los conductores no deben confiarse por la leve estabilización de las cifras: “Los floridanos no encontrarán autopistas ni aeropuertos menos congestionados. Millones de personas viajarán en un periodo muy concentrado, así que salir temprano será indispensable”.

Los peores días y horarios para viajar en carro durante Thanksgiving en Florida

INRIX, firma especializada en análisis de movilidad y socia oficial de AAA para sus estudios de tráfico, señaló cuándo se esperan las mayores congestiones en el país y en las principales vías de Florida, entre ellas la Interestatal 95 (I-95), la Interestatal 75 (I-75), la Interestatal 4 (I-4) y Florida’s Turnpike:

Martes 24 de noviembre: El tráfico se intensifica entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m. INRIX recomienda salir antes de la 1:00 p. m.

Miércoles 25 de noviembre: Será uno de los días más difíciles para conducir. La congestión llegará a su punto máximo entre las 12:00 p. m. y las 7:00 p. m. Los expertos aconsejan salir antes del mediodía.

Jueves 26 de noviembre (Día de Thanksgiving): Se espera mucho menos tráfico que durante el resto de la semana.

Viernes 27 de noviembre: Las compras del Black Friday y las salidas familiares aumentarán el tránsito entre la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre: El regreso masivo provocará demoras importantes. El sábado, se extenderán desde las 12:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.; el domingo, hasta las 8:00 p. m. Salir antes de las 11:00 a. m. puede ayudar a evitar las peores congestiones.

Lunes 30 de noviembre: El último día del feriado concentrará el tráfico de regreso entre las 2:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Para viajar con más tranquilidad, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y AAA recomiendan revisar la presión de los neumáticos y los niveles de fluidos del vehículo antes de salir.

También sugieren consultar las condiciones de las carreteras en tiempo real mediante la plataforma oficial FL511.

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