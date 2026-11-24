A medida que se acerca diciembre en Caracas, la preparación de las hallacas vuelve a poner la lupa sobre los precios de los ingredientes básicos en el Mercado Mayorista de Coche, uno de los principales puntos de abastecimiento de la ciudad.

El monitoreo difundido en las últimas horas por Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), ente adscrito a la Alcaldía de Caracas que administra y coordina los mercados municipales, ofrece una radiografía de lo que marcan en promedio los rubros navideños en medio de la activación comercial de fin de año.

En el reporte oficial, el kilogramo de hoja de plátano se ubica en 1.16 dólares, el onoto en 5.86 dólares y las pasitas en 5.52 dólares.

El cuadro de insumos navideños para el plato tradicional suma además las aceitunas con hueso a 5.58 dólares por kilogramo, las aceitunas rellenas a 6.49 dólares y las alcaparras a 5.53 dólares.

De igual modo, Inmerca aclara que estos valores corresponden a un promedio estadístico calculado a partir de la información suministrada por los comerciantes del recinto y que el organismo no fija precios ni vende productos de manera directa, por lo que funcionan como referencia para quienes acuden a comprar.

Llegada de carga y vegetales del guiso

El reporte también registra la entrada de cargas en el mercado con 332.00 toneladas de papa, 270.00 toneladas de cebolla, 212.00 toneladas de tomate, 182.00 toneladas de zanahoria y 141.00 toneladas de plátano.

A ello se suma la disponibilidad de vegetales clave para el guiso y el adorno de la hallaca en los espacios comerciales del recinto, entre ellos papa, cebolla, tomate, zanahoria y pimentón.

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