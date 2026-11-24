El Banco Nacional de Crédito (BNC) llevará por primera vez a la Isla de Margarita su programa Crece con BNC este viernes 27 de noviembre de 2026, mediante una doble jornada dirigida a emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas (pymes) del estado Nueva Esparta.

De acuerdo con la información difundida por la entidad financiera a través de sus redes sociales, la programación incluye un ciclo formativo matutino y una feria comercial durante el día.

Fecha, horarios y sedes de las actividades

El despliegue se concentrará el viernes 27 de noviembre en dos puntos de la isla de Margarita con distintos horarios y dinámicas:

Programa de Formación Crece con BNC: Se realizará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Lidotel Margarita, con talleres dictados por especialistas en finanzas y marketing. La inscripción previa se gestiona en www.crececonbnc.com.

Feria de Emprendedores BNC: Funcionará de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. en el centro comercial Sambil Margarita, entre las entradas de Playa Arena y Playa Caribe.

Servicios bancarios y de cobro disponibles

Tanto en el Lidotel Margarita como en el Sambil Margarita, los asistentes contarán con atención directa para fortalecer sus operaciones comerciales:

Oficina Móvil del BNC para gestiones y atención presencial.

Adquisición de puntos de venta con Latin Pagos para comercios y emprendimientos.

Con esta jornada en Margarita, el BNC acerca herramientas de capacitación, atención bancaria y soluciones de pago electrónico al sector emprendedor de la isla.

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