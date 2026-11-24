La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) lleva a cabo este martes 24 de noviembre una jornada de mantenimiento programado en el sistema de transmisión del estado La Guaira, que contempla ajustes técnicos y el cambio de componentes eléctricos.

Las labores se desarrollan entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., horario en el que se interrumpe temporalmente el suministro de energía en sectores de las parroquias Carlos Soublette y Catia La Mar.

Zonas afectadas por el mantenimiento

Según el reporte difundido por Corpoelec, las comunidades de la parroquia Carlos Soublette comprenden Montesano, Canaima, Mañonga, Malboro, Simetaca, La Pedrera, Corozo, Pedro García, 10 de Marzo, el distribuidor El Trébol, la Aduana Aérea y el Batallón Simón Bolívar.

En el caso de la parroquia Catia La Mar, las maniobras técnicas inciden en el suministro eléctrico del sector Marapa.

Ante la duración de cuatro horas de los trabajos en la red de transmisión, se recomienda a los habitantes y comerciantes de estas localidades tomar las previsiones necesarias mientras culmina la jornada.

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