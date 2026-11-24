El comercio Urban Dudes difundió un comunicado público para informar sobre la resolución del inconveniente reportado con la plataforma Cashea, señalaron que se concretó la liquidación total de las órdenes pendientes.

De acuerdo con el mensaje publicado en sus redes sociales, representantes de la empresa se pusieron en contacto con ellos tras la difusión del caso y reconocieron la ocurrencia de las fallas operativas en su sistema vinculadas a su crecimiento acelerado. Además, les ofrecieron disculpas por lo sucedido.

La tienda indicó que el 100 % de las operaciones pendientes fueron canceladas y agradecieron a sus clientes y usuarios en redes sociales por el respaldo y la difusión del reclamo. Asimismo, destacaron la solidaridad entre ciudadanos y comercios ante situaciones de este tipo, ratificando la continuidad de sus operaciones habituales.

¿Qué pasó con Cashea?

El pasado 22 de noviembre la plataforma de compra en cuotas Cashea, emitió un comunicado ante los inconvenientes registrados durante los últimos días con las modalidades de pago de sus aliados comerciales.

A través de sus canales oficiales, Cashea difundió un comunicado en el que asegura que se han identificado "alrededor de 200 aliados que han tenido inconvenientes relacionados con sus pagos y configuraciones".

De acuerdo con la información proporcionada "en apenas tres meses duplicamos la cantidad de aliados que habíamos sumado durante nuestros primeros cuatro años, superando hoy los 50.000 negocios en todo el país".

Asimismo destaca que "este crecimiento ha sido enorme y también ha traído desafíos", agrega que "en el camino hemos cometido errores", haciendo referencia a los aliados comerciales que están presentando inconvenientes con sus pagos.

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