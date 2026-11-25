Un hombre de 67 años quedó bajo arresto luego de que presuntamente atacara con un palo de madera a una niña de 10 años, dentro de una estación del Metro de Nueva York, en Queens.
El incidente ocurrió durante la tarde de este domingo. De acuerdo con los reportes del caso, la menor de edad sufrió una lesión en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde recibió atención médica.
Golpeó a la niña con un palo de madera
El medio local PIX 11 reseñó que todo ocurrió cerca de las 12:27 del mediodía, en la estación 33rd St-Rawson St, ubicada en Queens.
La Policía de Nueva York (NYPD) informó que el sospechoso golpeó a la pequeña con un objeto de madera, en un incidente que habría ocurrido sin provocación previa.
Las autoridades identificaron al hombre arrestado como James Livingston, de 67 años, quien habría utilizado un palo de madera para golpear a la niña.
Hasta el momento, la información disponible no detalla si existía alguna relación entre el adulto mayor y la niña.
Acusan al anciano por tres delitos tras incidente en estación del metro de Nueva York
Además, autoridades indicaron que Livingston tenía antecedentes de arrestos por agresión y, tras su arresto, quedó acusado por los delitos de agresión, poner en peligro el bienestar de un menor y posesión criminal de un arma.
La información difundida también señala que el hombre no tiene vivienda, aunque esta circunstancia no modifica la naturaleza de las acusaciones que enfrenta, añadió El Diario NY.
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