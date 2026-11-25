Un incendio registrado en el interior de un galpón utilizado como estacionamiento dejó cuatro vehículos con pérdida total en el barrio Nazareno, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

De acuerdo con el reporte operativo del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBDC), las llamas se desarrollaron dentro de una estructura de aproximadamente 500 metros cuadrados, consumiendo en su totalidad tres unidades de transporte público y un automóvil particular.

Comisiones bomberiles acudieron al sitio y ejecutaron maniobras de combate contra incendios que permitieron sofocar el fuego y evitar su propagación hacia inmuebles y áreas adyacentes de la comunidad.

Supervisión operativa y averiguaciones

Durante las labores de control y refrescamiento en el sector petareño se coordinaron las siguientes actuaciones técnicas:

El operativo contó con la presencia en el lugar del jefe del Área de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Caracas, general Jorge Galindo, quien supervisó las maniobras de extinción.

Las autoridades activaron al investigador de guardia del organismo bomberil para levantar las evidencias de rigor y determinar las causas que originaron la combustión dentro del galpón.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube